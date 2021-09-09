全家（5903）便利商店9日公佈8月合併營收達69.7億元，相較去年同期年減9.8％，累計前八月合併營收達551.4億元，較去年同期減少2.4％。

「全家」強調，整體營運疫情衝擊逐步放緩，自6月起每月營收表現已較上月逐步上揚，預料當疫情益加穩定、輔以政府五倍券相關振興方案，將有助整體消費市場活絡、拉抬業績成長動能。

為衝業績回復，「全家」8月陸續祭出中元普渡、東奧奪金、零確診等行銷一波波，有效帶動買氣，且隨疫情降級後上班族陸續從分流上班恢復到正常上班，包括鮮食等即食品類的業績亦普遍回溫，尤其是午餐時段的微波主食、調理麵、沙拉，都較去年同期成長近一成。

此外，隨疫情趨緩、有限度開放戶外飲食後，小確幸型產品代表像是霜淇淋等，買氣明顯湧現、翻倍成長。

疫情帶動的居家自煮消費需求，在疫後逐漸轉為新常態，可以快速復熱即食的冷凍商品，無論在線下店鋪或線上平台如「全+1」與全家行動購，皆持續維持熱銷成長。其中，全+1社群電商平台，自疫情以來已逐步培養出一批持續回購的忠誠顧客。

展望9月，營運重點在於掌握開學季與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮飲料將陸續推出話題新品，中秋預購也將進到最後衝刺階段，九九購物節搶攻電商會員經濟，皆可望驅動業績。