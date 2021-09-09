日媒《ORICON》7日刊載「媽媽藝人」辻希美專訪，她以女團「早安少女組。」成員出道，過去多以傻妹形象示人，退團後2007年她20歳時帶球嫁給《超人力霸王（鹹蛋超人）》演員杉浦太陽，生活重心轉入家庭，轉型為媽媽藝人。

辻希美之後搭上日本當時首波「藝人部落格」風潮，在網上分享孩子養育心得，但日酸民愛看她發文、又愛罵，幾乎日日成為「炎上」熱議焦點，卻反獲高點閱率，成為「殿堂級藝人部落客」。

夫妻兩人當時都年輕，辻希美甚至在記者會上被記者公開質問「為何沒有避孕？」讓夫妻倆當場尷尬，好幾年一直被網民唱衰。

如今現在她的大女兒國二，兩個兒子一個小五、一個小三，然後還有一個兩歳半的老么，豐富經驗讓她從過去被說「扮家家酒」成了今天令人佩服的「資優媽媽」，「世間對我的目光也漸漸『貶轉褒』，連我自己都想『怎麼會這樣？』」

辻希美（左）、杉浦太陽夫妻生第四胎後赴神宮祈福。（ 辻希美官方部落格截圖）

辻向《ORICON》坦言：「過去我常被酸民弄哭，哭了已不知多少回，還跟經紀公司哭訴了幾十次『我不要寫部落格了！但我非常好強、不愛輸的感覺，告訴自己『現在放棄就等於是輸了！』」她也意識到，就算被酸民搞哭，家事與養育仍然要繼續，「感覺上像是讓我因孩子們變得堅強。」

她說：「小孩生到第4個，說實在的家事跟養小孩跟以前比起來，其實習慣很多了。」她在Youtube上的專屬頻道開頻人氣飆高，「很多人開始給我溫暖的鼓勵留言，之前為小孩做便當放太多冷凍小香腸被罵『營養不均』、漢堡肉捏成心型被罵『多此一舉』，那我就給大家看我做菜好了！」

於是之後她拍出無法做飯時吃速食麵的影片，或是不加遮掩地將超商商品上「七折商品』貼紙拍出來，，不少同年代媽媽的觀眾反而感覺真實，反應「真的不想煮的時候我們家也是這樣！」連辻女團時期的前輩飯田圭織，都因辻一句「有時候也要讓自己從家務中放鬆一下」而感到「被拯救」，許多媽媽精神上因辻而獲得力量。

辻說：「養育小孩是沒有正確答案的，家家有本難念的經，小孩們每個有每個的性格。」她自己也曾感到挫折，將這些心理上的變化呈現在部落格上，也變成她繼續往前的動力。

辻希美Youtube專屬頻道獲同年代日本觀眾好評。（取材自YouTube）