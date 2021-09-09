Delta病毒來襲，新北幼稚園群聚擴大，造成多名幼童及家長確診，引發關注。行政院長蘇貞昌今天(9日)上午率首長召開「振興方案記者會」，他表示，紙本券在9月25日起可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；數位綁定則從9月22日起開放。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「Delta疫情不明，你認為五倍券是否需要延期發放？」進行網路民調，截至傍晚5點30分，有39.9%的網友認為，應延期發放；34.3%的網友則認為應照常發放。

《Yahoo奇摩》針對「Delta疫情不明，你認為五倍券是否需要延期發放？」發起網路民調，，截至傍晚5點30分，已有1700人參與投票，有39.9%的網友認為應延期發放；34.3%網友則認為，應照常發放；23.5%網友認為可以機動再調整。2.3%則表示不知道／沒意見。

另該民調也針對「行政院公布五倍券時程，數位券可提早登記與使用，你會選擇數位券還是紙本券？」進行調查，有69.4%的網友選擇紙本券，僅21.6%選擇數位券，9.0%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「目前紙本和數位券都需要預約才能領取，你認為是否應該開放免預約直接領取的選項？」有53.2%網友表示非常需要免預約直接領取，7.3%則表示有點需要，19.0%表示不太需要，17.0%表示完全不需要，3.5%則表示不知道／沒意見。

行政院振興五倍券，將在10月8日正式上路，民眾當天即可用券消費，預計9月下旬開放五倍券紙本券和數位券的登記預約，數位綁定規畫於9月22日開始綁定，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。