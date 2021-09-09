國內疫情再次升溫，甚至面臨Delta病毒的威脅，大家都期待疫苗趕快來，加速施打，花蓮縣政府晚間發布最新消息，針對尚未完成第二劑65歲以上長者，將採取免預約及發放通知單方式，安排至醫療院所接種第二劑疫苗，18至22歲的年輕族群最近請留意簡訊通知前往接種，至於國、高中生BNT疫苗施打專案，已發送疫苗接種意願書，預計9月23日依序施打。

縣府指出，許多長者反應不會上網預約，擔心打不到第二劑疫苗，縣府統計，65歲以上長者尚未上1922系統意願登記，已將縣內6584名長輩造冊上傳至中央，預計9月15日至9月23日視AZ疫苗配賦情形，規劃分批施打，並透過民政系統發放通知書通知施打時間及地點，屆時長者只要接到疫苗接種通知書，就可到指定的時間及地點前往接種。

至於18歲到22歲的年輕族群也是第8輪疫苗接種對象，花蓮縣政府提醒也可一併施打，但限於7月19日前上1922平台完成意願登記且勾選AZ疫苗者，於此梯次接種，屆時將以簡訊通知，請民眾留意接到簡訊後，自行到醫療院所預約接種。

花蓮縣國、高中生施打BNT疫苗，花蓮縣衛生局已於9月7日陸續發送疫苗接種須知及意願書，各校預計9月17日完成意願造冊，並在9月23日起陸續從高中學校開始依序施打。