新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科共同倡議「大新竹合併升格」，新竹縣市多位年輕世代民意代表9日相約在頭前溪畔表達支持大新竹升格為「台灣第七都」的立場，並宣布發起「1周1鄉鎮」宣講活動，爭取民眾認同，也邀請楊文科加入宣講行列。

出席民代一致表示，新竹縣市是鑽石級的戰略城市，每年為國家創造1920億的稅收，但統籌分配款卻長期受限，資源排名全國倒數，為了吸引優秀人才進駐，國家級的半導體產業需要再升級，縣民、市民也絕對有資格享有更優質的生活環境。

李妍慧指出，以竹科為中心的大新竹生活圈早已成形，基層也一直存在大新竹合併的主張，期盼透過合併升格提高地方治理效能。

陳建名強調，竹科產值超過1兆，佔國家總體GDP的5％，是台灣經濟成長的重要引擎，近年新竹市政府與中央合作推動「竹科Ｘ基地」讓產業再升級，如果縣市合併升格，透過資源挹注，將帶來大新竹的人口和人才紅利。

彭瑞德表示，林智堅大膽拋出合併升格的議題，引起新竹縣鄉親非常大的迴響，希望透過合併升格爭取更多資源，拉近城鄉差距、打破交通困境，解決偏鄉經費缺乏的問題；蔡蕥鍹則說，也唯有透過合併升格，才能打破舊有結構，帶來新政治新文化。

劉康彥強調，楊文科第一時間就大力支持，並強調這是對大新竹未來發展有利的政策。

此次宣達行動包括民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、施乃如、鄭美娟、劉康彥、民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹，綠黨新竹市議員劉崇顯、竹北市民代表陳冠宇、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、峨眉鄉前鄉民代表黎侑昌、立委柯建銘特助、前議員林盈徹、立委邱泰源服務處主任張曇傑、縣議員張珈源辦公室主任彭子賢，縣、市黨部執行長高定邦、曾文濤。