新北幼兒園群聚、社區感染確診個案關聯圖。（指揮中心提供）

新北市幼兒園群聚延燒，擴大成社區感染，板橋某社區大樓已累計6人確診，且有住在高樓層的巧合，加上社區外人士能出入停車場，讓感染源與傳播途徑的不確定性增加，也突顯社區防疫的重要。

社區大樓戶數較多，一有不慎難防病毒入侵擴散，遵守以下7點防疫指引，避免社區交互感染，才能保護自己也守護家園。

1.出門戴口罩、維持社交距離：住戶與社區服務人員於室外空間，或公共區域全面佩戴口罩，及維持社交距離。

2.電梯不交談：身處電梯密閉空間應佩戴口罩，儘量避免交談，低樓層住戶可減少搭乘電梯，降低密閉空間口沫傳染機會。

3.盡量零接觸、碰觸要洗手：可用隨身物品觸碰電梯按鈕，落實三明治洗手法，若碰觸公共區域物品、門把後，勤加清潔消毒。

4.人員進入須登記：社區大樓外部人員進入應落實「實聯制」登記，執行體溫量測、手部消毒。

5.公共空間定時消毒：社區內公共空間應定時清潔，並配置口罩及乾洗手等防護用品。

6.保持室內通風：居家開窗保持空氣流通，使用社區室內活動場所，也要留意通風及整潔。

7.關閉公共設施：社區室內兒童遊戲室、多功能活動空間等公共區域，可暫停開放使用。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。