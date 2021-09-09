讀大班的5歲男童，上課時出現眨眼睛、抖動肩膀的現象，無法專心，而且不時發出類似咳嗽的聲音；經醫師診斷認為有妥瑞症傾向，職能治療師藉由團體動態感統活動，搭配有趣的認知教具，男童的專注能力明顯提升。

衛生福利部南投醫院職能治療師何政峰指出，妥瑞症的孩子外觀和一般孩子沒兩樣，但在有壓力、無聊、疲倦及興奮時，會反覆出現不自主動作及聲語現象，例如眨眼睛、裝鬼臉、聳肩膀、搖頭晃腦等動作以及清喉嚨、大叫、發出咒罵等聲音，有時動作也會複雜到像碰觸別人、邊走邊跳、傷害自己的行為。

妥瑞症除了動作及聲語的症狀外，也可能會有多項狀況並存，包括強迫症、易分心、專心度不足、過動、學習困難、自閉或其他非情緒的問題。由於妥瑞症會影響外在形象，而且至今無法完全根治，但是不會威脅生命，因此只要程度輕微者，不一定要治療妥瑞症的症狀。

何政峰表示，不要因為妥瑞症患者的外在表現，而針對症狀治療，應該優先改善其他的問題，例如該名男童因家長多給予靜態活動，導致活動量不足，上課時容易分心、注意力不集中而影響學習；因此，安排特定的活動，改善學習狀況。

復健科主任周建文醫師表示，了解與接受妥瑞症這個疾病，比藥物治療更重要。身邊的人可學習與妥瑞症的症狀共存，營造友善的環境，老師可以安排讓同學們對妥瑞症的正確了解，認識不自主的聲音與動作等症狀，減少誤解，讓妥瑞兒的校園生活更順利。