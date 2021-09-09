兩岸企業家峰會今 (9)天下午召開「第三屆第一次會員大會」，並辦理理監事改選，之後進一步選出常務理事11位，並選舉前行政院長劉兆玄擔任峰會第三屆理事長；依據該會章程第17條規定，劉兆玄指定陳瑞隆及郭台銘擔任副理事長。

今日大會選出第三屆理事35位、候補理事11位，以及監事11位、候補監事3位。嗣後接續召開的「第三屆第一次理事會議」中，進一步選出常務理事11位。

理事會議中亦決議，為借重前理事長蕭萬長推動兩岸產業合作的豐富經驗及在兩岸產業界的深厚人脈，特依據該會章程第24條規定，推舉蕭萬長擔任峰會名譽理事長，繼續指導及協助峰會推動未來各項重要工作和業務。

此外，在同步舉行的「第三屆第一次監事會議」中，亦選出常務監事3位，並推選許勝雄續任監事會召集人。

兩岸企業家峰會成立於102年7月，當年7月25日召開「第一屆第一次會員會大會」選舉前副總統蕭萬長擔任第一屆理事長，嗣後106年5月22日召開的「第二屆第一次會員會大會」再次選舉蕭萬長連任第二屆理事長。蕭萬長兩屆共8年任期，已於110年7月25日屆滿，依人民團體法規定無法繼續連任。

兩岸企業家峰會成立以來迄今已逾八年，八年來秉持促進兩岸產業交流合作的大方向，在兩岸產業界的共同支持和積極參與之下，已獲致若干具體的成果，並普遍獲得兩岸企業界的認同和肯定，成為推進兩岸產業交流合作的重要平台。

峰會表示，將在新任劉兆玄理事長的領導之下，繼續強化現有的組織功能，擴大和深化推動各項重要的工作，為台灣的企業界在大陸尋求更大的合作空間和更多的具體商機。