光明國中羽球選手莊宇傑（圖右）及邱界廷（圖左）拿下110年全中運男子雙打金牌。（陳夢茹攝）

桃園市110年全中運羽球男雙冠軍由光明國中選手邱界廷、莊宇傑奪得。兩人從小跟著愛打球的爸爸耳濡目染，國一開始雙打，但狀態不好國二拆夥，國三再次合體就拿下金牌，教練直呼，「這是光中羽球隊成立10周年最好的禮物！」奧運國手麟洋配也特地來指導新起之秀。

邱界廷的爸爸以前是治平高中的羽球教練，他從幼稚園開始拿球拍跟在爸爸身後學習，小學4年級加入會稽國小羽球隊。邱說，國小最好名次僅16強，但爸爸常告訴他打球開心最重要，未來選擇就讀治平高中，成為勇源青年球隊的隊員。

莊宇傑有個熱愛打羽球的爸爸，看著愛打羽球的爸爸，他也受到啟發，小學1年級加入觀音新坡國小羽球隊，但國小也沒什麼出色成績，直到進入光明國中羽球隊，室內練習場地就有8個，能即時練習，未來則選擇就讀台北能仁家商，能仁家商和土地銀行也有健教合作，只要成績夠優秀就能爭取到營養金。

邱界廷及莊宇傑並不是一直搭擋，國二時2人因狀況不佳，拆夥各自和學長搭擋，直到國三才又合體。莊宇傑回想，印象最深的是2020年的全國國中盃羽球錦標賽，雙打64強落敗，他直呼「真的不應該！」。隨後2人調整心態、慢慢磨合，終於拿下全中運男子雙打金牌，談及未來的目標，2人不約而同回答「想站上奧運最高殿堂」。

光明國中羽球教練莊偉廷，以前是羽球甲組選手，2011年成立羽球隊，訓練學生、打出口碑後，南區、外縣市選手皆慕名而來。莊坦言，國一早已鎖定邱界廷及莊宇傑，雙打視野比同齡孩子的穩定性更好。

談及這次全中運，莊偉廷回憶，冠亞軍賽時對手死咬比分，最後一局一度被反超、追平再超越，比賽過程血脈噴張，這是光中羽球隊成立10周年最好的禮物。

光明國中自2018年起和土地銀行健教合作，為此奧運國手王齊麟、李洋9日特地到光明國中與2名新起之秀進行友誼賽。王齊麟表示，身為運動員最開心的事是可以提攜後進、傳承經驗；李洋則勉勵，要堅持自己所愛，好好享受羽球舞台。