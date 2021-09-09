2021年最受歡迎的動畫「天竺鼠車車」限定快閃店來了！自年初開播以來，成功以手作羊毛氈天竺鼠可愛外表吸引觀眾目光，富含友情及冒險的故事內容，讓粉絲們快速獲得療癒，在台灣迅速累積許多大、小朋友的喜愛，創造每集高達百萬次的驚人觀看次數。

為了讓更多大小粉絲們近距離感受天竺鼠車車的可愛魅力，全台首間天竺鼠車車快閃店即將於9月18日在華山1914文創產業園區西4館登場，來到快閃店，五大軟萌主角立牌就在店外迎接粉絲們光臨！店內除有大型天竺鼠車車氣偶「馬鈴薯」等著粉絲來拍照打卡外，更神還原動畫競速跑道，內含多款人氣周邊，不可錯過的巨型扭蛋機粉絲們快來試手氣！

「天竺鼠車車限定快閃店」推出超過30款新品首次曝光，滿滿的生活實用小物等你來挖掘！不僅有超好買的週邊商品，「天竺鼠車車限定快閃店」還要讓你大飽口福，特別設置了「PUI PUI輕食吧台」，推出限定芒果冰沙、軟Q又吸睛的布丁，全面攻佔粉絲手機記憶體。

天竺鼠車車9月首展。（木棉花國際提供）

快閃店更祭出許多限定優惠，除了有首四日推出的CP值爆表福袋699元讓你帶回家外，還有更多加購商品、防疫組合優惠回饋給粉絲。

快閃店外完美還原動畫場景的「PUI PUI城市街景」，勇敢的馬鈴薯、膽小的西羅摩、認真努力的阿比、時尚的巧克力及活潑的泰迪就在門口迎接粉絲們，絕對要讓粉絲們在門口就拍不停！第二大拍照點則是快閃店限定的「巨型扭蛋機」，選用動畫中的大樓作為扭蛋機造型，裡頭的粉藍扭蛋球藏著多款人氣周邊，粉絲們快來試手氣！第三拍照點則是百分百還原的「PUI PUI競速跑道」，可愛的阿比、巧克力、西羅摩已經迫不急待的站在頒獎台上擺好姿勢，旁邊還有大型馬鈴薯氣偶作伴，全店最佳打卡點就在這裡。

天竺鼠車車限定快閃店資訊

地點：華山1914文創產業園區 西4館（台北市中正區八德路一段1號）

日期：9月18日－11月7日

營業時間：10:00~18:00（最後入場時間17:45）