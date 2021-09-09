Nespresso推出義式致敬經典系列 – 限量版 4 條裝，定價880元。（Nespresso提供）

作為把歷史悠久的「義式濃縮咖啡」視為品牌核心靈魂的Nespresso，今年再度回到起源點，推出了義式經典－世紀風華 Ispirazione Novecento、義式經典－千禧盛宴 Ispirazione Millennio 兩款限量新風味咖啡膠囊，前者以傳承1940年代至今歷久不衰的古典烘焙工藝，重現義大利經典醇厚濃烈的咖啡韻味，後者則展現義大利咖啡時下潮流的變化，乘著第三波咖啡浪潮，融合深焙與淺焙的製程，創造富含圓潤口感與果香風味的咖啡。