9月9日諧音「久久」，許多新人選在今天結婚，板橋戶政事務所今（9）日截共62對新人登記結婚，特別的是，3胞胎簡姓兄弟也選在今天一起來改名，在同公司從事物流的25歲簡姓3兄弟說，原名本來也沒有不好，但算命先生說3兄弟一起改名，對兄弟的運勢有加成效果，所以趁今天一起改名，除希望兄弟情能長久，未來運勢也會更好。

大哥簡糠秤表示，從小兄弟3人都留著相同髮型，穿相同品牌的衣服，幾乎形影不離，生活上也是互相扶持，感情十分要好。

二哥簡糠洋說，兄弟從小就常常被師長及同學們認錯，3人興趣相同，都喜歡球類運動，也都喜歡線上遊戲，兄弟可以隨時「揪團」玩傳說手遊，也算是3胞胎的好處之一。

在感情方面3胞胎也很有默契，都還沒交女朋友，他們表示，希望將來3兄弟也能在同一天結婚。

簡家3胞胎今天一起到板橋戶政申請改名，3人都穿灰色衣服，都戴著黑框眼鏡，戶政人員乍看之下確實難以辨認，發證時還要特別仔細確認每個人身分。

板橋戶政事務所主任盧碧蘭說，近年來除了許多新人選擇在特殊日登記結婚以外，還會有民眾看當天是否是好日子做其他登記，例如改名等，好記又有紀念性，今天9月9日是農民曆的宜嫁娶，截至下班前結婚有62對，改名也有23人。