比起只會紙上談兵的花心大蘿蔔，笨嘴拙舌的木頭男其實更可靠！搜狐網命理專欄分析，生肖屬羊、牛、雞的男性雖然很不浪漫，個性非常木訥內斂，從來不會說甜言蜜語，但他們非常務實，會從行動上表達關心，也願意會為了另一半改變自己。

▍1.生肖羊

屬羊的男性個性老實坦率，不太會說話，加上情商與智商都不高，若想要求他們做出浪漫的事情，其實非常有難度。在交往初期，你會覺得和他們在一起很輕鬆，因為他們很聽話，幾乎都會依照你的步伐做事，可是時間久了，尤其是在過情人節時，你能發現他們除了陪你吃大餐之外，完全沒其他花招。但不浪漫並不意味沒把你放在心上，正因他們很重視感情，只要透過溝通，他們都能完成你的心願。

▍2.生肖牛

屬牛的男性是粗線條的人，做事情不拘小節，天生沒有浪漫細胞，一條腸子通到底，他們只會傻傻愛著對方，透過努力工作賺錢，提供另一半良好的物質生活，來表達自己的一片真心。而結婚後的屬牛男更是如此，他們習慣把精力放在照顧家庭上，是木訥內斂的好丈夫。

▍3.生肖雞

屬雞的男性言辭笨拙，語言表達能力很差，不會花言巧語，更不容易哄另一半開心，可是他們對情感十分固執且用心，會一心一意對待伴侶，他們的真心都是實際行動，不會只在嘴邊說說。每當戀人傷心或遇到挫折時，他們就會體貼地守在身邊，24小時不棄不離，把所有的關愛都獻給對方，跟他們談戀愛，一輩子都會被粉紅泡泡包圍。