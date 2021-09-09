高市毒防局推動藥癮者婦幼醫療服務，入圍衛福部「健康平等獎」。（高市毒防提供／石秀華高雄傳真）

高市府毒防局為提升女性藥癮者及新生兒健康，避免藥癮傳至下一代，以跨局處合作模式和在地醫療資源推動「藥癮者婦幼醫療服務」，實踐健康城市永續發展為目標，毒防局日前參加衛生福利部舉辦的「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，9日確定入圍衛福部「健康平等獎」。

毒防局指出，藥癮者有易閃躲、失聯的特性，而女性藥癮者與生俱來的懷孕生育能力，若懷孕期間持續施用毒品，將造成胎兒間接吸毒及產前藥癮暴露，根據統計資料顯示，接受輔導的女性藥癮者有近87％為19歲至45歲的育齡女性，毒防局因此將前端預防及性別平權落實在個案輔導工作。

毒防局表示，在輔導有毒癮的育齡女性工作上，採取「CARES」策略，針對婦幼藥癮者個別化服務（Customization）、提供暖心關懷服務（Attention）、強化轉介協助（Referra）、延伸婦幼照顧醫療補助（Extention）、持續性服務（Sustain），以落實健康城市與永續發展的概念，並滾動式修正服務措施。

毒防局長林瑩蓉表示，毒防局配置6位專責女性藥癮者個管師，提供個別化輔導服務，透過友善小物建立穩定輔導關係，降低失聯，並使用全國唯一的「藥癮戒治婦幼醫療補助」，讓女性藥癮者免除醫療及生育保健上的經濟負擔，提升就醫及產檢穩定度，從生育保健、母嬰照護及藥癮治療等3方面照顧婦幼健康。

化名小紅的藥癮者透過影片表示，接受毒防局醫療及生育保健補助，減輕經濟負擔、個管師並轉介小孩接受語言治療，感謝毒防局的協助與陪伴。

針對毒防局獲得「健康平等獎」入圍肯定，林瑩蓉希望能持續提升高雄市的健康平權，強化婦幼藥癮者脫離毒癮及增強毒品防制工作的效能，降低社會成本。

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