行政院今公布振興五倍券使用細節，這次適用momo、PChome、東森等境內大型電商；百貨業者聽聞消息後感到憂心，因為振興券納入電商，對10月即將開打的百貨周年慶是致命傷，尤其Delta變種病毒已兵臨城下，民眾不敢出門、電商又大力促銷，將產生消費排擠效益。

百貨業者指出，周年慶最大促銷賣點是化妝品、保養品、名牌包包以及大型家電等，這些商品多是規格品，即使加碼促銷，但遇上病毒、民眾不出門，就算「買萬送千」加碼到送2千，恐怕還是徒勞無功。

電商業者表示，振興五倍券公布細則後，馬上就嗅到線上支付工具、信用卡公司相互角力的煙硝味，而電商正是支付工具把五倍券變成七倍券、十倍券的受惠者，雙11「年度大戲」登場，預估活動不僅提前開打，電商送金幣、下折扣、聯名卡優惠等，這次行銷預算可望拉高至15％。

電商指出，行銷預算提高，雖然利潤會降低、但只要把餅做大、滿足消費者一樣有賺頭，整個五倍券會在電商的促銷下提高流動性。

電商業者指出，研擬透過設置專區的方式，幫助小農、地方小商家，提高曝光度，協助微型商家度過這次疫情難關，也符合政府發放五倍券的初衷。