台大榮譽教授賀德芬9日在「蔡英文論文門最終審判」國際記者會以52頁簡報、超過50份文件的翔實資料，完整拼湊早在1982年就從倫敦政經學院申請退學的蔡英文，1984年如何以「沒有博士論文正本、沒有學位證書正本、沒有系院校三級審查投票」的「三無」身分，直接進政大爽當客座副教授。關鍵在於1984年行政院國科會、教育部長李煥與政大的共犯結構，扭曲解釋「擴大延攬旅外學人回國任教辦法」，硬是把蔡英文塞進政大。

賀德芬說，從學生紀錄表上，蔡英文1982年10月11日就申請退學，理由是「經濟困難」，總統府整理的大事記卻略過此事。1983年蔡非常積極在台灣謀職，留學生回國服務申請登記表和青輔會向政大推薦函裡，都寫著蔡英文預定1983年5月取得博士，當時政大校長歐陽勛卻以「教師滿額，且無適當課程可資安排，歉難延攬」拒絕了青輔會。

雖然政大校方拒絕了蔡英文，但政大法律系主任劉鐵錚對蔡英文非常好，1983年6月、12月兩期《政大法學評論》都允許當時還沒拿到博士、也沒有任何學術論文放在正式法學雜誌的蔡英文，以「倫敦政經學院國際經濟法博士」的頭銜刊登文章。

1984年出現轉折，國科會行文教育部長李煥，李煥再行文政大依照「擴大延攬旅外學人回國任教辦法」聘用蔡英文。此事有四點古怪。第一，照講國科會層級比教育部低，竟然叫得動教育部？第二，李煥也沒看過蔡英文的博士學位證書，因此李煥的公文裡要求蔡英文送證書「影本」到部備查，但根據教育部規定，審查教師資格不能用影本。

第三，當年人人進大學任教都要乖乖走完三級三審流程，但1984年9月由政大教務長陳治世主持的政大教評會會議紀錄，只有蔡英文是校長核定先發聘書，其他4人都要審議並由9名委員投票通過，才能送教育部。「這就是特權！完全違法！」賀德芬痛批蔡英文根本是「黨國之女」。

最後也是最重要的，當年教育部「擴大延攬旅外學人回國任教辦法」，談的是已經被學校聘請的人，教育部如何給予補助，聘任權是在學校，而不是反過來由教育部「命令」學校要聘任某個人。當時國科會有聘任辦法，指的是高科技人才，蔡英文一來不是高科技人才，二來沒在國外任教過，根本沒有資格回台就當客座副教授。

值得一提的是，雖然政大1984年9月已經聘用蔡英文，但蔡一直沒補學歷證書正本。1984年6月、12月和隔年 8月教育部總共向蔡英文要了3次學歷證書，蔡從頭到尾就是一個「拖」字訣；之後到1990年又被查了2次。