第14號颱風璨樹下午2時位在鵝鑾鼻東南方約980公里海面，預計週六抵巴士海峽，距離台灣最近。（氣象局提供）

週六、週日（11、12日）強颱璨樹會以「至少中颱上限」強度侵襲台灣，且可能帶來大雨或甚至豪雨等級以上的強降雨。(摘自氣象局臉書)

第14號颱風璨樹即將來襲！週末前各地晴朗炎熱，天氣以午後雷陣雨為主，中央氣象局公布未來3日風雨時程，表示週五（10日）起花東及南部地區會出現陣雨或雷雨，週六、週日（11、12日）強颱璨樹會以「至少中颱上限」強度侵襲台灣，且可能替中部以北、北部、東北部地區帶來大雨或甚至豪雨等級以上的強降雨。

氣象局表示，今（9日）各地晴朗炎熱，局部地區出現36度以上高溫，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、雲林及嘉義山區有局部大雨發生的機率，3地須注意雷擊及強陣風。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、雲林及嘉義山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局指出，璨樹目前已是強烈颱風，下午2時的中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，約在鵝鑾鼻東南方980公里處，將於週末通過巴士海峽，對台有高度威脅性，且確定會侵襲台灣。目前路徑預報顯示，隨著太平洋高壓減弱、東退後，璨樹將往西北偏轉、襲向台灣，氣象局強調，偏轉時間、幅度，將是侵台程度的關鍵。

氣象局推估，璨樹將於週六、週日行經台灣附近時北轉，接近時強度為強烈颱風，或至少是中颱之上限。週五（10日）晚起，台東、恆春一帶將偶有陣雨，到了週六，整個東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島風雨增大，並有局部豪雨發生的可能。週日除了東南部的雨勢外，東部、東北部地區可能也有局部豪雨等級以上的強降雨出現，中部以北地區及其他山區亦可能有局部大雨或豪雨。

氣象局提醒，目前路徑仍有高度的不確定性，若璨樹北轉時間較晚，路徑將偏西移動，但其風雨對南部、澎湖及馬祖地區的威脅仍大！另外，週五起北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海將有長浪出現，應避免前往海邊活動。