浩角翔起、籃籃和張家瑋造訪雲林斗六來體驗「柚農職人」的一日。（民視提供）

《綜藝新時代》這周播出浩角翔起、籃籃和張家瑋造訪雲林斗六來體驗「柚農職人」的一日，炙熱天大家就以嘻哈舞曲搭配「yo」接龍熱鬧開場，諧音「柚」無厘頭開場，一群人穿著嘻哈站在柚子園中，荒謬畫面讓人爆笑。

接著職人「柚子教官」林辛煌出場，他說出今天要「採收、除草、種樹、測甜度以及剝柚子帽」，更出考題要大家比賽剝柚子，嬴的搭車，輸的要用跑的追車，嚇得大家無不卯出全力，沒想到阿翔與張家瑋剝輸，倆人還真的追著車子要去柚子園開始體驗的一天。

節目為了讓觀眾輕鬆了解文旦名稱由來，特別設計短劇讓藝人們在柚子園演出，頂著大太陽浩子扮演說書人，張家瑋飾演性感又孝順的「林旦」，阿翔演林旦的媽媽，籃籃則是扮演「怪醫黑傑克」，熱到睜不開眼睛的一群人就在田裡穿著古裝演戲，場面滑稽又熱。

在浩子胡鬧的說書導引下，張家瑋跑到了柚子樹下展現了演8點檔的驚人哭功，完全不受浩子干擾照樣「3秒落淚」，堅強的哭功驚呆眾人，所有人佩服說：「演員真的是很辛苦，沒有被浩子笑死就算了還要哭出來，家瑋真的很厲害。」

一群人來到柚子園體驗採收「托著柚子把蒂頭地方往前推」，也跟著職人認識如何一顆柚子樹摘一顆柚子測甜度，還真的在職人指令下「採收比賽」，浩子未依照達人指示採收還被退貨，嚴謹的過程讓人直呼不可思議。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視、每周日下午1點在八大綜合台播出。