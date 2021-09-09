日電視周刊《週刊Television》1994年創設的「《週刊Television》電視戲劇獎賞」9日發表了第108回電視戲劇獎，之前在friDay影音平台播出的松隆子主演日劇《大豆田永久子與三個前夫》成最大贏家。
主要得獎名單：
最優秀作品獎：《東大特訓班》
男主角獎：阿部寛（東大特訓班）
女主角獎：松隆子（大豆田永久子與三個前夫）
男配角獎：永山瑛太（離婚活動）
女配角獎：有村架純（喜劇開場）
劇本獎：坂元裕二氏（大豆田永久子與三個前夫）
導演獎：中江和仁、池田千尋、瀧悠輔（大豆田永久子與三個前夫）
電視主題曲獎：「STUTS」 松たか子 with 3exes「Presence I（feat. KID FRESINO）」
松隆子主演的《大豆田永久子與三個前夫》除女主角獎外，也獲導演、劇本、特別賞，成最大贏家。同時也是松隆子自《四重奏》以來，與劇本家坂元裕二再次合作，《四重奏》之前於同獎獲最佳主題曲、導演、劇本以及女主角獎。
《大豆田永久子與三個前夫》主題曲堪稱本季日劇最大亮點，松隆子與飾演三前夫的三男星各自與嘻哈歌手STUTS，演唱出風格完全不同的同一主題曲的多種版本，在台也引起討論。
#大豆田永久子與三個前夫 #松隆子 #主題曲 #電視 #女主角獎
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。