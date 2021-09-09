指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲。其中2例是板橋染疫大樓群聚的裝修工夫妻，不過，陳時中表示，該名裝修工並未進入大樓，只是因為公司全體員工採檢才確診出來，再進一步對裝修工家人篩檢，才發現太太也確診。

新北市長侯友宜上午召開記者會指出，板橋受影響的社區共2棟大樓，總計785人核酸檢測（PCR）採檢均為陰性，但新增1名確診者非大樓住戶，而是B棟樓層的裝修工，環保局也在上午10時派人前往社區進行噴消作業。

陳時中於下午記者會上證實這位裝修工設籍在台北市，他表示因為這位裝修工位進入社區大樓，再加上社區大樓的環境採檢結果皆為陰性，所以目前還在釐清裝修工的感染源，言下之意恐是裝修工的感染源應該來自別處。

由於許多民眾近日一直希望指揮中心能拉高警戒，指揮官陳時中表示，目前還沒有到升三級警戒的條件，因為桃園機師案已在可控制範圍；新北幼兒園群聚目前病例也尚可接受，未來就看疫情控制狀況，該怎麼做就怎麼做，至於入境後是否隔離要達21天才可阻絕Delta病毒？或是要採檢5次？還要由專家討論。

更多 CTWANT 報導