林男亡故家屬治喪，女友小美帶女兒到靈堂參拜，與正宮女兒小莉大爆衝突，兩女當眾互毆、咬人、還喊救命；小莉怒罵「垃圾鬼」、「不要臉」等語，兩人掛彩互告傷害，小美及小莉被依傷害罪各判拘役30日、20日，小莉另涉公然侮辱，判罰7千元，雙方當庭撤回附帶民事訴訟。但小美事後另提民事求償，台中地院予以駁回。

林男身亡後，家人在自宅外架設靈堂，林男的女友小美在2019年2月1日帶女兒到場上香參拜，林男的女兒小莉自外返家發現大聲驅趕，兩人爆發口角爭執，當眾拉扯互毆攻擊。小莉反覆以台語怒罵對方是「垃圾鬼」、「有夠不要臉」等語，並將她壓制在地捶頭；小美也不甘示弱張口，咬傷對方手臂，大喊救命。

兩人大鬧靈堂，雙雙掛彩，小美頭皮、雙膝及私密部位受挫擦傷；小莉則臉部受傷、前胸挫傷，右手腕被咬傷。兩人互告傷害等罪，並各提出附帶民事訴訟。

小美到案否認傷害，供稱她帶女兒到靈堂上香，為保護自己持手機全程錄影，遭拉扯毆打，自我防衛才咬對方手臂；小莉則供稱，小美來上香後，遲不離去，她擔心母親下樓看見，才大聲要求她離開，不要錄影，兩人發生肢體拉扯。

台中地院法官認定兩人扭打，各自都出手及回擊，不僅是單純防衛行為，各兼有攻擊對方。在刑事互控傷害罪部分，判小美拘役30日；小莉拘役20日，她另涉公然侮辱，判罰新台幣7千元。而附帶民事訴訟，雙方當庭同意撤告。

豈料，此事並未落幕，小美另提民事訴訟，請求損害賠償200萬元。台中地院法官認為，雙方曾在法院當庭表示同意「互毆部分和解，民事部分互不追究」，並撤回告訴，有訴訟外和解之意，再提起民事求償有違誠信原則而予以駁回。