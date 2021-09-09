總獎金110萬元的仰德挑戰賽老爺球場站最終回合，高雄選手許閎軒上演逆轉秀，打出低於標準4桿的68桿，以2回合低於標準10桿的134總桿贏得冠軍及25萬元獎金。劉嚴鴻與賴嘉一都奮力揮出今日最低66桿，以1桿之差的135總桿並列亞軍。

本月底將滿24歲的許閎軒，2019年轉職業，曾於同年的大崗山挑戰賽拿下生涯首冠，今天奪得第二冠。他說，第二勝比第一冠還開心，因為拿下第一冠後，心態問題與調整揮桿姿勢，歷經了一年的低潮期，在此之前的成績與排名一直不上不下，這一冠總算一掃低谷過渡期。

許閎軒表示，特別感謝父母丶女友與三位高雄的教練張庭緯丶李秋燕與黃錦鵬，今年目標放在每場比賽都能保持在前10名，並取得台巡前40種子資格。他去年在台巡賽總獎金排名第50，今年至9月3日止暫並居第37；挑戰巡迴賽去年排名第24，今年暫居第11，這場比賽後將會上升到前3名。

原落後領先者林張恆2桿丶暫居第2出發的許閎軒，今天一路挺進，打完前9洞抓3鳥，總桿為低於標準9桿，已超前領先2桿，打完14洞，再射3鳥，以低於標準12桿的成績，領先賴嘉一與劉嚴鴻4桿最多，後兩位選手雖然加足馬力猛追，最終兩人先交卡，總桿都是低於標準9桿，而許閎軒第17洞3桿短洞開球下水，吞下雙柏忌，成績為低於標準10桿，還好第18洞5桿洞穩穩打帕，最後即以1桿之微奪冠。