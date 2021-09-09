基隆市政府訂於15日起為75歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，市長林右昌表示，只要符合資格長者，按照市府規畫時間、地點，前往接種即可。

林右昌在線上記者會指出，市府規畫將在15日至17日針對已接種第一劑AZ疫苗75歲以上長者（原住民65歲），施打第二劑，疫苗接種通知書會在今、明2日由區里辦公處送至長者家，請大家按照規畫時間、地點前往各區集中施打站接種疫苗。

林右昌說，75歲以上長者已在網路平台預約登記施打，可以選擇自行前往醫療院所接種，也可以按市府安排前往各區集中施打站接種，他進一步提醒，施打第二劑疫苗時，請記得攜帶疫苗接種通知書、健保卡、接種評估及意願書，以及第一劑的疫苗接種紀錄卡。

另外，目前禁止非學校師生進入校園，因此，各區原本設在校園的施打站都另外安排，包括中山區由中山高中體育館改為通化里民活動中心，安樂區的武崙國小施打站改為新崙里民活動中心，七堵區百福國中施打站改為實踐里民活動中心。

媒體聯訪時，林右昌也針對公共場所及騎樓烤肉的禁令提出說明，他解釋，市府禁止公共空間烤肉是擔心群聚，以及烤肉時大家會脫下口罩，造成染疫風險，因此公寓大廈的頂樓也是禁止公共空間範圍，但若民眾在自家陽台、車庫或不會有其他住戶出入的頂樓烤肉，則不在市府禁止範圍內。