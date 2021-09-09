退休警察「條子鴿」。（圖／陳鴻偉翻攝）

有一位退休警察「條子鴿」回憶多年前攔查闖紅燈轎車，車主嗆「你到底知不知道我爸是誰？」，文末還提及「遠在日本的謝先生」。謝長廷與謝維洲（現已改名張維洲）日前均聲明是假消息。謝長廷今（9）日表示，並沒有要準備告條子鴿，但維洲可以告他，維洲應該學會在危機環境中保護自己。

謝長廷今在臉書指出，有網友提問，條子鴿說沒有影射，「你會提告嗎？」，謝回應，沒有準備要告「條子鴿」，因為真相是非已經清楚，還要忙別的；但維洲可以告「條子鴿」，他應該學會在危機環境中保護自己。

至於網友問「條子鴿」說「問心無愧」，也不道歉，這是什麼意思？謝長廷回應說，「心」的概念是很複雜的，有人天生或是成長的環境因素影響，心理狀態和一般人不一樣，譬如有些殘忍或兇暴的殺人案件，被告被捕獲也微笑或淡定自若，他們也可能認為問心無愧。要這種人道歉很困難，從事實看是不知悔改，從宗教看是善根已斷。如這樣的人相處要有保護自己的危機感，很多事情不能以常理預測。

最後，網友也問，條子鴿說「絕對權力使人絕對腐化」，這個可以正當化他的行為？謝長廷強調，「絕對的權力造成絕對腐化」這句話是名言，也是正確的，制衡權力濫用也是善的行為，但改變政治或建立制衡也需要真誠努力付出代價，才能感動周遭，累積更大能量，而不是取巧偷懶，以抹黑造謠的手段攻擊對手，何況條子鴿中傷的是一位沒有權力的普通年輕人，這比當權者更惡劣，那不是制衡，那是迫害，是邪惡的力量，不能合理化。