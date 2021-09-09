板橋大遠百在周年慶前夕，今（9日）起至21日在7F活動中心、B1綠洲區及手扶梯區舉辦「韓流魅力盡在遠百」活動，匯集約120個攤位，網羅各類韓式美食、美味飲品、伴手禮及韓國商品。看好中秋節商機，預估業績可達500萬元，目標成長10%。

板橋大遠百韓國展，ChocoChez Bakery馬鈴薯麵包65元、地瓜麵包65元、南瓜麵包70元。（遠百提供）

這次展出亮點是韓國SNS爆紅的ChocoChez Bakery韓式擬真麵包，選用台農66號地瓜製作地瓜麵包，由韓國烘焙師特製麵皮，外皮酥脆內餡Q彈，麵皮以蜂蜜取代砂糖，降低甜度、增加香氣。

面對即將來臨的中秋節，各地政府紛紛宣布禁止戶外烤肉，韓國展有各式韓味美食，可帶回家與家人共享，包含手工韓味道地泡菜、下飯的韓國醬油螃蟹、韓國釜山辣耖年糕、新鮮鮑魚熬煮出濃醇湯頭的OURHOME粥品、到韓國必Buy的韓國正宗Murgeerbon杏仁果、韓國在海外銷售第一的CJ 100%天然水果美醋等。

今起至21日板橋大遠百因應韓國展，規畫3F至8F男、女、童裝單筆滿3000元送100元韓國展抵用券；於展場持HAPPY GO卡消費，當日單筆滿999元送「果香沐浴皂-沁萊姆1盒」；當日累滿1800元送「果香沐浴乳-棉花籽1瓶」。

板橋大遠百韓國展，凱德利韓國人氣調味杏仁果，每包原價270元、4包特價1000元。（遠百提供）

此外，憑遠百APP於韓國展活動當日單筆滿599元，有機會抽中「遠百3000元商品券+真澄蔘之禮正官庄禮盒」；今起至14日於展場持HAPPY GO卡消費，當日累滿500元送「韓國爆米花1包」。

板橋大遠百韓國展，韓英韓國醬油螃蟹，1200元。（遠百提供）

板橋大遠百韓國展，Ourhome粥品，每包原價165元、8包特價1100元。（遠百提供）