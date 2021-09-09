職業女將張瑄屏今天在建大輪胎盃第二回合，繳出1鷹、8鳥的精采62桿，同步刷新建大輪胎盃賽史單回合最低桿紀錄，和台豐球場女子比賽的場地最低桿紀錄。兩回合總計137桿躍居領先，紐西蘭籍的洪玉霖和首日領先的業餘好手廖信淳同以2桿之差並列第二。

張瑄屏賽後開心表示:「今天是我的日子。」要打出這麼好的桿數除了自己打得好也要有很好的運氣，最後一洞，第二桿剩90碼，她拿50度挖起桿直攻旗位，原本以為這球打得不錯會停在洞口邊，沒想到這球彈跳之後直接進洞打下老鷹。張瑄屏說，「這回合自己該做到的都有做到，第一回合打出75桿，賽後練球時發現自己的專注度不夠，今天就一直提醒自己要拿出專注力，其他就正常發揮。」這回合張瑄屏只花22次推桿，是自己參賽最少推桿數紀錄，單回合62桿也是她個人最低桿紀錄。

建大輪胎盃過去單回合最低桿紀錄是2019年第一回合，泰國選手帕琳達繳出66桿。台豐球場過去舉辦女子賽事最低桿紀錄則是盧曉晴在2012年台豐女子公開賽打出67桿。今天同步被張瑄屏刷新。至於TLPGA巡迴賽歷來單回合最低桿紀錄則是2018年劉嬿在台南女子公開賽所創的62桿，今天張瑄屏追平這項紀錄。

原本第二回合張瑄屏設定的目標是5個博蒂，沒想到第10洞博蒂到手就已達標，她隨即追加了今日目標中的目標，「刷新單回合8個博蒂的個人最佳紀錄」，打到最後一洞真的有機會，也幸運打下老鷹，設定的目標都能達成是她今天最開心的事。她表示，接下來的大目標要先在台灣的公開賽拿個冠軍，她自2010年考取TLPGA資格之後，目前生涯的3場職業冠軍紀錄都是傳承賽事，最近一次是2016年太平洋聯盟TLPGA傳承賽。

紐西蘭籍的洪玉霖第二回合差一點追上張瑄屏，她在第16洞和第18洞的博蒂推桿都只差一點點，最終70桿完賽，她表示，今天整體而言推桿很有信心，球打得上果嶺就覺得有機會推得進，可是今天鐵桿一直往左邊歪，邊打邊想要怎麼調整，打到後面都覺得快崩潰了，還好推桿還算幫忙有救一些回來。她一共打下5個博蒂但也有3個柏忌，這回合是她第一次在比賽中打領先組，洪玉霖說:「真的很緊張，剛開賽的時候手都在抖，打到第4洞推進2呎博蒂才恢復正常。」

業餘好手廖信淳第二回合以71桿完賽，只有2個博蒂、1個柏忌，她表示，第一次在職業比賽裡打領先組，感覺沒什麼差別，即使開賽不久就被同組對手追上她也覺得還好，反正對手不是只有她們兩位。她覺得這回合主要是有幾個2至4碼的推桿沒進，不然成績會更好一些。目前她只落後2桿。