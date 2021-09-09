為了備戰月底在墨西哥開打的U23世界盃棒球賽，中華隊9日與合作金庫進行熱身賽，第2任身高202公分的投手林振瑋中繼2局無失分，飆出全隊最快149公里，場邊球探更是測得152公里的球速。

來自文化大學19歲的右投手林振瑋，今年春季聯賽才飆出生涯最速的154公里，這次入選U23最終24人名單，也是他首度穿上成人隊國家隊戰袍，他表示，今天一開始還在找球感，不過適應之後，下一局有調回來。

這次因為疫情，加上第一階段集訓時因雨勢攪局，導致中華隊實戰機會不多，也讓選手調整進度受到影響，林振瑋表示，必須要想辦法在短時間內調整好，但這對自己是比較困難的地方，「球速還可以更好，變化球也還要調整。」

上次打國際賽以要追溯至國小五年級的2013年小馬聯盟少棒賽，但當時因為年紀小，幾乎沒有出賽機會，也讓他笑說「比較像是去觀光」，這次暌違7年再披中華隊戰袍，林振瑋帶著興奮心情，希望能夠繳出好表現。