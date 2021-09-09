針對林錫耀提出「竹竹合併」有意排除苗栗，苗栗縣議長鍾東錦認為這說法不夠厚道，他認為竹竹合併當然要通知苗栗，要聽聽苗栗的意見，否則未來竹竹合併完，苗栗夾在大台中市及大新竹市中間，所有的福利、預算、建設都不如台中、新竹時，苗栗的人才資源將會被磁吸一光，這對苗栗的未來是一大危機，他站在苗栗鄉親未來發展的立場，當然要表達抗議。

鍾東錦舉例，這就像隔壁左右2個鄰居要蓋房子，是不是要和中間住戶商量？蓋的房子有沒有留下合理的防火巷空間，有沒有尊重中間住戶的日照權，完全不商量就直接蓋起來，這是在欺侮苗栗人。

鍾東錦進一步舉出現實的狀況，現在苗栗南邊的幾個鄉鎮卓蘭、苑裡等，許多學生年輕人都搬到台中去，北邊如竹南、頭份、三灣、南庄等鄉鎮市，許多父母親為了小孩念書，遷到竹北，這都是目前在發生的磁吸效應，未來，苗栗如果被排除在外，更會使得苗栗的發展更形困難。

鍾東錦批林錫耀的說法是不夠「厚道」，不符做人的基本道理，「竹竹併」排除苗栗也不符中央「區域發展」的政策，也等於全台在一起欺侮苗栗人一樣，為了苗栗的未來發展，他必須出來表達意見。