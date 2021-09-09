美國作為全球主要發達經濟體，其規模和發展皆為世界首屈一指，然其在種族問題上一直

為人詬病，無論在就業、教育等都存在不平等待遇，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，這種結構障礙導致許多人才不受重用，長期下來，美國經濟損失約22.9兆美元（約633兆台幣），且損失規模還有可能隨著少數族裔人口比例上升而繼續攀升。

戴莉和多位經濟學家發表最新論文，內容提及美國種族之間的不平等，透過1990至2019年間，各種族之間包含勞動力、教育等一系列指標觀察，發現黑人和白人間就業率雖然沒有變化，但兩者女性的工資卻不停擴大，間接顯示其造成經濟產出損失的根本問題。

報告中稱，在這30年之間，在各種族就業、收入和教育等不平等的問題下，對美國造成22.9兆美元的經濟損失。

報告指出，每個人都應有平等的經濟參與機會，藉能力和努力來取得成功，而這也是美國的經濟基礎，但不幸的是，結構性的障礙導致數百萬人的才能被埋沒，這影響程度不僅限於這幾百萬人，對所有人亦是如此，衝擊的是美國整體的繁榮。

鑒於這些少數族裔在未來比例將持續上升，未來的經濟收益只會更大，藉由在就業和教育上更平等的分配，才能促進創新，進而為將來的經濟成長打下基礎，戴莉表示，美國在未來幾十年經濟潛力承受巨大壓力的情況下，的確該換個角度去思考，種族平等將如何促進美國經濟成長發展。