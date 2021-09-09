立法院明天將召集朝野協商，討論本會期開議日，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，開議日是明天協商重點，如果談成功最快是17日開議，「一關一關來」；呼籲在野黨理性協商，不能毫無節制杯葛。「希望面對的是一群身心健康的在野黨 」。

明天上午10時立法院長游錫堃召集朝野協商，討論本會期開議日；柯建銘指出，「立法委員史上最長的暑假結束了，暑假大家都不用跑攤，希望面對的是一群身心健康的在野黨，EQ、IQ也要有進步」。

他說，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時間；對於國民黨揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，柯建銘表示，國民黨要理性面對，政黨會有攻防，但該走的程序一定要走。

柯建銘表示，依法規定9月底以前行政院長必須備詢，總預算、五倍券預算等也要備詢後才能付委審查，國民黨要怎麼干擾是一回事，但總不能再度「內臟重現」。

他說，希望明天各黨單純談開議日就好，若最後沒有結論、或是大家談不下來，還要附帶結論，就得開談話會處理開議日。