東門永康商圈發展協會也在9月推出東門永康大禮包，8月16日至9月26日也辦投票抽獎活動。（東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔提供／張穎齊台北傳真）

疫情影響，北市東門永康商圈自6月迄今，關了20家店面，人流量更從昔日1個月100萬人次，掉到僅剩20萬人次，租金高、人流少成為蕭條的主要因素。此外根據「591房屋交易網」有1家商圈內的房東，為招攬租客，PO出店面有30坪、每月租金36萬元，標榜「讓利4個月不收租金」，形同讓利144萬元，出奇招來苦撐疫情。

「591房屋交易網」刊出一篇出租訊息，標題寫著「讓利4個月不收租金，永康捷運出口金店面」，內文寫下坪數30坪、每月租金36萬元，刊登至11月9日，引發不少人瀏覽。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，他不曉得有讓利144萬元租金的訊息，但可能是有，因6月疫情迄今，商圈已關了20家店面，人流更從去年疫情前每月100萬人次，到去年底只剩70萬人次、今年6月15萬人次、7月20萬人次。

劉鴻翔直言，人流大幅減少，加上商圈本來就租金高，導致租客不願再租，因此去年以來許多房東願意降低租金，吸引租客來，但也有個店家不調降、反漲5萬元，結果最終也關店了。

劉鴻翔說，屬於商圈「有效會員」的店家，原本最多時達150家，但今年6月關了20家，現在剩130家，另外去年確實有10幾家空租，不少房東打算脫手，也有收掉的，不過最近還是有新的房東進駐。

另外，東門永康商圈發展協會也在9月推出東門永康大禮包，內有商圈30餘家優惠，放置在北市旅客服務中心，供大家免費索取；協會8月16日至9月26日也辦投票，選出前30名為東門永康好店，活動期間到參與活動店家消費，可獲得摸彩卷，抽大獎。