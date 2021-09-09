台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，國民黨前立委顏寬恒8日表示，將以義工身分參與罷免活動。資深媒體人黃暐瀚表示，顏寬恒臉書PO文代表他已經想清楚了，就是要把陳柏惟拉下來；陳柏惟雖然不是民進黨籍，但5月中疫情完全爆發後，大家對民進黨的不滿，陳柏惟會是第一個被祭旗的人。

黃暐瀚8日在《關鍵時刻》節目中表示，顏寬恒為什麼會投入刪Q罷免？現在有疫苗短缺的問題、疫情問題，民怨四起，覺得政府做的還不夠。而2020年大選，陳柏惟拿到11萬2千票，顏寬恒則拿了10萬7千票，雙方只差了5千票；從顏寬恒臉書PO文來看，代表顏寬恒已經想清楚了，就是要刪Q成功，要把陳柏惟拉下來。

黃暐瀚接著表示，陳柏惟雖然不是民進黨籍，但是5月中疫情完全爆發後，大家對民進黨不滿，陳柏惟會是第一個被祭旗的人。現在民眾對政府不滿，而去年1月11日，陳柏惟拿11萬2千票，是對國民黨不滿。現在狀況則是完全顛倒過來、豬羊變色，陳柏惟罷免門檻7萬2千票有可能會通過。

黃暐瀚指出，陳柏惟和台中第二選區的淵源沒有那麼深，他是高雄議員市議員沒選上，後來選上立委，再加上當時的環境完全不同。他上次選贏顏寬恒，是因為國民黨幾乎被海嘯淹沒，但現在的狀況是，民眾對民進黨有民怨，再加上顏寬恒現在突然表態，不管國民黨主席最後是誰當選，明年台中市長盧秀燕也要拚連任，所以包含國民黨中央、顏家自己的勢力、台中市和台中市議會，以及在台中二選區的這一些中間選民，如果對政府不滿，都有可能會跑出來投票罷免陳柏惟。