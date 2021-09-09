行政院今日公布振興五倍券樣張，面額為1000元3張、500元2張、200元5張，可由店家自主決定是否要提供找零。消息曝光後成為話題。就有網友分享，他聽到早餐店老闆在抱怨，最小面額為200元，一般人吃一餐根本花不到200元，政策根本對庶民經濟無感。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，內文指出，他今天去買早餐時，聽到早餐店老闆抱怨振興券的最小面額為200元，老闆還說，「有這個東西，我生意也不會好，誰買早餐會一次買200元？」

原PO轉述老闆的說法，稱一杯奶茶加三明治大約40元，而買碗麵線50元，不管怎麼算，總金額都很難累計到200元，認為多數人不會選用振興券去買早餐，質疑政策無從振興庶民經濟。貼文曝光後，網友分成兩派爭論不休，有網友附和早餐店老闆的想法，紛紛喊罵，另外一部分網友則回應，「店家可以選擇不找零不是嗎？」、「家裡四個人早餐差不多都200」、「我平常早餐隨便點都超過200」。

還有一名自稱為早餐店業者的網友一語道破，「賣早餐的根本不用被振興，我就是賣早餐的，你不用鑽牛角尖了」，也有網友分享，業者可以設計振興券團體套餐，鼓勵顧客集資購買，只要餐點有一定水準，套餐也吸引人，那一定會對生意有幫助。