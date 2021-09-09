去年受疫情影響停辦的坎城影展，今年延到七月才得以舉行，累積的能量反映在華麗的片單上，其中有不少會在11月展開的2021金馬影展台灣首映。9日主辦單位先公布了其中10部參展片單，其中包括美國名導威斯安德森帶領比爾莫瑞、歐文威爾森、安卓亞布洛迪、蒂妲絲雲頓、法蘭西絲麥朵曼、提摩西夏勒梅等奧斯卡級演員大過招的新作《法蘭西特派週報》。策展人陳曉珮透露，還有更多影迷引領期待的坎城得獎片，以及柏林、威尼斯、鹿特丹等影展強片會在金馬影展搶先放映，敬請觀眾期待。

除了鐵定秒殺的《法蘭西特派週報》，《X戰警：第一戰》性格小生卡賴伯蘭里瓊斯勇奪坎城影帝的《惡的序章》（Nitram），將會看到他令人不寒而慄的演技。師承電影巨匠蘇古諾夫的新銳女導演綺拉科瓦連珂的《窒愛家鎖》（Unclenching the Fists），則贏得坎城影展一種注目單元的最佳影片。義大利導演喬納斯卡皮那諾找來一家族素人演出的《致琪亞拉》（A Chiara），則是導演雙週單元的大獎得主。

還有俄國名導基里爾賽勒布倫尼科夫的《夢流感》、韓國名導洪常秀的《在你面前》、坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯的《空姐沒有昨天》，以及邀集賈法潘納希、阿比查邦、陳哲藝等7位名導在疫情時間拍攝的《疫年之初》等片，都將在11月11日登場的第58屆金馬影展放映。