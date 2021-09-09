針對媒體人彭文正等人今天舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會，發表質疑蔡英文總統博士論文的「八大鐵證」，總統府發言人張惇涵表示，總統府仍願不厭其煩重申，於蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道。

窮追猛打蔡英文「論文門」的彭文正、前台大教授賀德芬、旅美教授林環牆等人，今天舉行記者會，公布八大鐵證，包括博士論文題目有不同版本、2015年補發的博士證書是二度變造、認證蔡英文博士學位的神秘甘迺迪文件是偽造文書、倫敦大學規定畢業前應繳交的三本論文無一存在。

還有，蔡英文的博士論文不在IALS法學論文連續編號裡、未有外部口試委員繳回蔡論文紀錄、未有指導教授繳回論文紀錄、總圖書館處IALS未有蔡繳交博士論文紀錄。

對於彭文正等人的指控，張惇涵表示，蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。