曾多次獲獎的美國著名專欄作家湯馬斯．佛里曼(Thomas Friedman)近日為文檢討阿富汗政策並分析美國的中國政策，他指出，美國在阿富汗打了20年戰爭後才後悔政策失誤，面對現在正在劇烈變化的美國對中國政策，要怎麼做才不會在20年後再次後悔說：「早知如此，就不會走上這條路」？

佛里曼在《紐約時報》專欄中指出，從1979年到2019年的40年是美中關係的一個紀元，雖有許多起起落落，但總而言之是兩國經濟穩定一體化的時代。美中一體化推動世界更深層次的全球化，支撐了兩個大國之間40年的相對和平。必須永遠記住，對穩定具有極大破壞力的世界大戰正是大國衝突帶來的。

即使面對全球聯盟，中國也不會只對國際規範的高姿態談話作出回應，這種談話必須得到經濟和軍事影響力的支援。(圖／推特@tomfriedman)

文章說，全球化讓一些美國工人失業，但同時為其他人打開巨大的中國市場。它使得中國、印度和東亞的數億人擺脫了貧困，也讓更多的美國消費者能夠負擔得起更多產品。如果不提美中關係，就無法解釋世界在這40年所經歷的相對和平與繁榮。

過去五年裡，美國和中國一直在脫離一體化的道路上跌跌撞撞，甚至可能走向徹底對抗。佛里曼認為，造成這種逆轉的主要原因是，中國在國內外日益霸道的領導風格、「無論如何都是我贏」的貿易政策以及不斷變化的經濟結構。以前兩大巨頭在檯面上來往密切，偶爾在台下搞小動作，現在是檯面上生意少了，台下小動作卻越來越激烈，連檯面都快要打翻以致兩敗俱傷。

文章指出，以前中國輸出「淺層商品」——襯衫、網球鞋和屋頂太陽能電池板，美國向中國出售「深層商品」——系統軟體和電腦，但現在中國製造越來越多的深層商品，比如華為5G，但美中之間缺乏互信，沒有共同價值觀念。大陸甚至於要把共產黨的控制延伸到中國社會、文化和商業的每一個角落，這會扭轉自1979年以來中國逐漸向世界開放的趨勢。再加上中國決心不再依賴美國技術，更不惜一切代價與手段達到目的，所有這些都讓中國變得更具侵略性。

但是，美國真的仔細考慮過要怎麼對待中國嗎？地緣政治諮詢公司Macro Advisory Partners創始人兼CEO穆薩維紮德(Nader Mousavizadeh)建議，如果要將關注點從中東轉移到對抗中國，應該先問3個基本問題：首先，美國是否了解這個巨大且不斷變化的中國？其次，結合聯盟對抗中國時是否考慮到盟友的利益與價值觀？第三，在終止長達20年反恐戰爭之後，美國首要任務是解決基礎設施、教育、收入和種族平等方面的問題，而強調中國威脅是更有用還是會更危險？

毫無疑問地，文章認為，美國對抗中國的最佳方式也是中國最不喜歡的：一個基於法治、自由貿易、人權和基本會計標準等普世價值基礎上的聯盟。當美國與中國執政者對抗，北京很容易運用民族主義來反擊，如果用最公正的國際規範與北京強硬派對立，就能爭取到更多中共改革派的支持。

不過即使面對全球聯盟，中國也不會只對國際規範的高姿態談話作出回應，這種談話必須得到經濟和軍事影響力的支援。現在很多美國企業現在正在推動取消川普對中國徵收的第一階段關稅，且不以中國首先取消關稅補貼為條件，美國不能這麼做，因為與中國打交道時，說話一定要溫柔，但手裡始終要有大額關稅（加上航空母艦）。

文章最後說，無論如何，在美國從反恐戰爭轉向對華戰爭之前，這些是應該先考慮的事情。認真思考一下，希望我們的子孫會在2041年感謝我們。