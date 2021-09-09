香港金像獎最佳導演陳果繼《餃子》後再度挑戰恐怖氛圍，新作《鬼同你住》即將在台上映，9日釋出終極版限制級預告，除了恐怖元素，也大展血腥虐殺，更玩諷刺幽默，借鬼故事痛擊香港地產怪奇現象。香港已連續十年為全球房價最高的城市，租金亦是亞洲最貴，《鬼同你住》即是藉此傳遞越窮越見鬼，寧願住低價凶宅，也不要沒房住。

導演陳果形容：「鬼有很多種，覺得鬼恐怖是當然的，但我想透過猛鬼，來對比大家心中的恐懼，例如《餃子》，表現的是女人心靈上的恐懼，認為自己不美比鬼更恐怖；《鬼同你住》則藉香港人最關切的住屋為主題，道盡香港人怕沒地方住多過怕鬼的『明知屋有鬼，偏要住鬼屋』心聲。」

《鬼同你住》巧妙地將驚悚及喜劇元素融為一體，明明是恐怖片，卻可以讓人看得拍手大笑，帶給觀眾正宗的港式鬼片。自編自導精心打造本片的鬼才導演陳果表示：「港式鬼片有很多玩法，例如見光死的鬼，疆屍原來是瞎的，還要暫時停止呼吸，也有會附身、有法力的鬼，全由導演決定鬼的樣貌以及如何融入劇情。」

港式鬼片常帶有濃濃的生活感，往往將鬼故事穿插在平易近人的日常縮影，成為許多影迷們心目中的經典；身為港式鬼片頭號粉絲的陳果笑說：「反正從來沒有鬼會自己出來說，鬼應該是怎樣的，要玩就放膽玩，跟著《鬼同你住》大鬧一場，保證會笑著走出戲院！」