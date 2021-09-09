影帝梁家輝在《金錢帝國：追虎擒龍》中扮演經典人物跛豪，他透露原本導演想請他扮演當時的華人總探長徐樂，但他之前演過同樣的角色了，不想重複，特別向劇組自薦想挑戰扮跛豪，而跛豪是觀眾非常熟知的真實人物。

梁家輝想在外型上儘量貼近角色，相較他的高瘦身型，跛豪身材較胖，梁家輝先是以特效化妝裝了一個假鼻子，再穿上很厚的棉衣，營造出微胖的體型，他仍覺得不夠逼真，還特別找了很多棉花塞到嘴巴和鼻子中，讓他的臉更接近原型。

在電影中和他有最多對手戲的吳鎮宇回憶表示梁家輝的變身太成功，「看他一跛一跛的走過來，全場的人都快認不出來他是誰，造型真的很出色。」讓梁家輝大感得意，「我就是要讓大家認不出來，不枉費我在牙齒的周圍塞滿棉花，塞到皮膚都要鬆了。」

吳鎮宇忍不住爆料：「梁家輝太猛了，他為了演跛豪，連在拍戲空檔都會跛著腳走路，更在片中變臉，他把一堆棉花一直塞到鼻子和嘴巴裡。但他塞得不是一般的棉花，是女生用的衛生用品（衛生棉條），因為塞到鼻子中，棉條有條線比較容易拉出來。」他接著笑說：「而且梁家輝都很神秘的處理，我會跑去偷看他在幹麻，就看到他一直塞好多棉花條，我想整個佛山（電影拍攝地點）的棉條都被他買來用了吧！真的很辛苦啊！」

香港警匪電影《金錢帝國：追虎擒龍》集合香港四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟同台飆戲，以超強硬派演技呈現香港70年代最讓觀眾印像深刻的貪污年代，台灣定檔9月24日上映。