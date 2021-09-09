長榮機師爆突破性感染還害兒子染疫，因機師曾赴桃園一間診所就診，該診所7名醫護全送集中檢疫所隔離14天，引爆醫師怒火在桃園基層醫師群組抱怨「完全沒問我們防疫措施」，雖然事後釋疑訊息已收回，但仍被截圖轉傳，桃園市政府澄清，因2確診者3度到診所就診，且Delta變異株傳播力強，「診所醫師居隔是必要的防疫措施！」

長榮確診機師（案16120）曾到到桃園一間診所就醫，確診後桃園市衛生局疫調發現，下令全診所2名醫師、3名護理師和2名藥師全送集中檢疫所隔離14天，診所醫師不滿，在有500人的桃園基層醫師群組抱怨：「衛生局完全沒有問我們的防疫措施！」

該醫師甚至寫道：「請各位要多多注意，以後無論隔離衣、罩、N95戴多緊都沒用，遇到Delta直接會關起來，我們完全沒辦法反抗！」據悉言論一出，桃園市衛生局長、桃園市醫師公會理事長都有和該醫師溝通、獲得諒解，該醫師也將一番發言收回，但已遭截圖轉傳，引爆醫界和網友熱議。

染疫機師曾赴桃園一間診所就診，該診所7名醫護全送集中檢疫所隔離14天。(蔡依珍攝)

「診所醫師居隔為必要的防疫措施！」桃園市政府澄清，長榮機師確診及家人群聚事件有2位確診個案於發病可傳染期內，分別3次至診所就醫，其中一例確診個案Ct值11病毒量高，該診所重複暴露病毒中。

市府指出，雖然該診所已著相當防護裝備，但Delta變異株疫情持續嚴峻，傳播力強、發病時病毒量高，為避免Delta病毒在社區造成傳播風險，安排相關接觸者包含診所工作人員、同時間候診病患及陪病家屬，入住集中檢疫隔離觀察，實為必要的防疫措施。