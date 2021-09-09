新竹市長林智堅拋出大新竹升格倡議，卻遭同黨籍立委陳明文反對為單一縣市修法；民進黨總召柯建銘今表示，林智堅有打電話給陳明文尋求支持，他也會找時間跟陳明文溝通，各黨派他也會極力溝通。

柯建銘表示，各縣市自主性他們不能置喙，但本黨要一致，每個心中都有一盤棋，新竹縣市合併都曾被討論，這不是新的題目。

此外，國民黨立委林為洲、台灣民眾黨立委高虹安接連提出，林智堅應先表態不選2022；柯建銘表示，「這是最愚蠢的說法，難道你怕林智堅？未戰先敗，最上不了臺面的說法」。

對於陳明文跳出來反對，並提出全國行政區劃要一致，柯建銘說，這是非常大的題目，財劃法也要修，不論民進黨還是國民黨，都曾經提過，但國土規畫案從未正式在立法院被提出來過。

柯建銘說，城市發展必須有綜合性規劃，新竹縣、新竹市合併升格從歷史、文化、經濟、產業面來看，本來就是水到渠成，這個議題應該以城市利益和公共利益為出發點，不要用政黨和個人的政治利益，去抵抗公共利益及城市發展。

他強調，從選舉結構來說不見得對民進黨有利，對民進黨不利而說出來才有道理。

至於國民黨也提出把苗栗放進來，他說，這根本不符地方需求，只是想阻撓合併升格的議題。

對於新竹縣長楊文科周六邀請竹竹苗3縣市首長、議長及立委至新竹縣政府會議室研商，柯建銘也在受邀名單。柯建銘說，他還未定是否出席，但不希望該會議淪為「一言堂」，去的話就是要「撥亂反正」。

柯建銘強調，希望各個政治人物，放下個人利益，打開心胸看城市發展，以城市利益為出發點。