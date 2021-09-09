警方在黃嫌車中起出63包毒咖啡包、K他命58包及6萬9000元等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市警局市刑大警方9日下午執行緝毒任務時，逮1名藥頭，1名小隊長手腕受傷，所幸無大礙。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市刑大偵四隊警方9日下午執行緝毒任務，警方跟監尾隨1名年僅20歲的黃姓藥頭，在左營區一家摩鐵前圍堵時，黃嫌竟倒車衝撞警車，1名潘姓小隊長情急下，以破擊器打破駕駛座車窗，不慎右手虎口被玻璃割傷，但仍負傷英勇地將黃嫌從座車揪出，並在車中起出63包毒咖啡包、K他命58包等毒品。

高市刑大偵四隊12分隊警方日前調查得知1名20歲的黃姓藥頭從事毒品買賣，9日下午從後尾隨黃嫌座車至左營區文智路一家汽車旅館前，研判黃嫌車上帶有毒品準備和買家進行毒品交易，警見機不可失，以車包抄黃嫌座車，未料黃嫌拒絕下車，迅速倒車，先撞擊停在路邊的自小客車，再試圖衝撞警車突圍，所幸偵防車擋住去向。

當時小隊長潘建銘見狀，一個箭步衝上前，持破擊器打破駕駛座車窗，右手腕虎口當場被玻璃割傷，仍負傷忍痛一把將黃嫌拉出車外，警方在副駕駛座前方置物箱搜出63包毒咖啡包、K他命58包、6萬9000元疑似交易毒品所得贓款等物。

警方將黃嫌帶回查辦，黃嫌否認毒品為其所有，辯稱只是幫人跑腿交易，由於夜間不偵訊，警方先將送往拘留室留置一夜後，10日再行偵訊，並追查毒品上游來源。

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