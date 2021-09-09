有一位退休警察「條子鴿」回憶多年前攔查闖紅燈轎車，車主嗆「你到底知不知道我爸是誰？」，文末還提及「遠在日本的謝先生」。謝長廷與謝維洲（現已改名張維洲）日前均聲明是假消息。葉毓蘭因為在「條子鴿」臉書留言「真的不容易看出來，如果是那位領養的」，意外引起爭議。葉毓蘭今天澄清，她和「條子鴿」只見過一次面，是從來沒有什麼聯繫的臉友，「謠言止於智者，請不必自行編劇！」

對於退休警察「條子鴿」和謝長廷、謝維洲之間的爭議，立法委員葉毓蘭今（9）日在臉書澄清，她和「條子鴿」只見過一次面，是從來沒有什麼聯繫的臉友，是要跟他「defriend」、「LINE上封鎖嗎」？葉毓蘭也強調，「謠言止於智者，請不必自行編劇！」

葉毓蘭說，她原本不認識條子鴿，條子鴿偶爾會在她臉書與警政相關的文章裡留言，文筆非常好。去年六月，獲悉條子鴿要出書，也準備提早退休，特別向一位共同朋友查證，條子鴿有很多基層的觀點，也很能寫，對問政和解決警察的問題會很有幫助。

葉毓蘭回憶，去年九月買了條子鴿寫的新書，看完後曾經問過台北市警察局人事室與萬華分局，希望了解他是否是因為出書得罪長官，不得不走？她當時只是純粹幫助警察、關心警察，與條子鴿從未謀面。

葉毓蘭提到，去年10月6日，她邀請條子鴿到辦公室進行直播，那時我每周二中午都有個「警消說書人」，邀請出過書的警察、消防專家來直播。「那是我們唯一一次的見面。」自此，就很少收到條子鴿的訊息。

至於捲入條子鴿與謝長廷的紛爭，葉毓蘭指出，9/5上午她在搭乘高鐵南下時，旅途中滑手機，讀到條子鴿這篇開罰單的文章。一開始覺得有趣，只貼了「HAHA」，沒想到條子鴿立刻上來問好，說好久不見，她才會留下那句惹火網友的「真的不容易看出來，如果是那位領養的。」

葉毓蘭強調，她是一個不說謊的人，她和條子鴿的互動就是如此。這次的條子鴿事件，雖然莫名其妙的炮火猛射，但是從來沒有什麼聯繫的臉友，是要跟他「defriend」、「LINE上封鎖嗎？」她最後表示，「謠言止於智者，請不必自行編劇！」