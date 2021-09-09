黃偉哲(左)今天到歸仁陸軍航空特戰指揮部勞軍。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

中秋節即將到來，台南市長黃偉哲今日下午率市府團隊到歸仁陸軍航空特戰指揮部勞軍，致贈加菜金、農特產品，慰問官兵辛勞並提前祝賀國軍官兵佳節愉快，也感謝國軍們幫忙維護國泰民安；陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將代表官兵弟兄感謝市長提升官兵士氣。

黃偉哲表示，國軍是無時無刻守護國人安全的重要角色，回想起0206地震，也是國軍們在第一線現場救災，很多時候都有賴國軍們維護國泰民安。陸軍航空特戰指揮部有超過1000位官兵為台南籍，也讓人感到驕傲與親切，他代表台南188萬市民向國軍致上最高敬意。

何啟鎮說，航特部除了上千官兵是台南在地子弟，努力保衛家鄉，多數也在台南成家立業，對台南市人口增加也有貢獻。

今天除了航特部外，還有空軍防空暨飛彈指揮部、陸軍部隊南區聯合測考中心、空軍第一戰術戰鬥機聯隊、陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍飛行訓練指揮部、陸軍航空基地勤務廠、台南市後備指揮部、台南憲兵隊、空軍保指部料配件總庫、陸軍第四區支援指揮部台南聯保廠、陸軍第五區支援指揮部嘉義聯保廠、海巡署偵防分署台南查緝隊等12單位參與。