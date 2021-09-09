法比歐是典型的法國男人，浪漫、知性、有品味，且很懂得享受人生，近日他在史詩大戲《斯卡羅》飾演美國駐廈門領事，拍戲時正值恆春的落山風季節，又是刮風又是下雨，大夥兒為了拍戲苦不堪言，但法比歐很懂得苦中作樂，十足法國人的浪漫作風。

法比歐敞開前襟露出結實壯碩的胸肌，性感指數破表，佩戴泰格豪雅Carrera H02T限量藍色陀飛輪腕表68萬9900元。（JOJ PHOTO 攝，服裝提供／ETRO）

「我出生南法，2歲就跟著爸爸學騎馬，11歲移居法屬聖馬丁，整天泡在加勒比海，衝浪、帆船等海上運動也難不倒我！」法比歐笑說，拍戲時他得騎馬，簡直是如魚得水，尤其是策馬入林、馳騁在恆春的山林草原中，讓他憶起兒時南法鄉間的美好時光，特別開心，若不是拍戲行程太緊湊，他還想去墾丁的海邊玩衝浪。

法比歐是典型的法國男人、浪漫知性有品味，拍《斯卡羅》雖辛苦，但苦中作樂，很懂得生活，佩戴泰格豪雅Carrera傑克豪雅88 歲生日紀念計時金表60萬5700元，流露法式時尚品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ETRO）

也因為法比歐會騎馬，他也樂於擔任劇組的馬術義務教練，指導其他演員如何騎馬，其中他最佩服温貞菱，雖不會騎馬，但她已完全融入劇中「蝶妹」的角色當中，騎馬時挺直腰桿兒，很帥氣，完全不像是初學者，「而且她沒有用馬鞍，很了不起喔！」

下了戲，法比歐也很懂得生活，在飯店的廚房自己下廚做便當，低脂高纖的沙拉，再加上一碗溫熱驅寒的雞湯，吃得營養又健康，便當盒經常成為其他人覬覦的目標。等戲的空檔時間，法比歐會在拍戲現場找棵大樹，在樹蔭下掛張吊床，就可偷閒睡個午覺，一派的優雅清閒，讓黃沙遍野的恆春頓時變成南法鄉下的度假天堂，讓大家頗為羨慕。

泰格豪雅Carrera限量藍色陀飛輪腕表，68萬9900元。，（TAG Heuer提供）

為了宣傳《斯卡羅》，法比歐接受本報邀請進棚拍攝泰格豪雅（TAG Heuer）時尚專題，他分享法國男人的時尚秘訣，除了服裝造型，手表和鞋子一定要講究，手表不僅是男人的珠寶，且代表人生的某個時刻或回憶，多年前父親去世時就留給他一些珍藏的愛表，如今睹物思人，備感珍惜。

泰格豪雅Monaco Titan鈦金屬限量特別版計時腕表，25萬9100元。（TAG Heuer提供）

法比歐身穿義大利ETRO男裝，刻意敞開前襟露出結實胸肌，讓棚內頓時激情四射、性感指數破表，搭配泰格豪雅Carrera H02T限量藍色陀飛輪腕表和Carrera傑克豪雅88歲生日紀念計時金表，展現法國男人渾然天成的時尚品味和優雅格調。

泰格豪雅Carrera H02T 迷彩陀飛輪計時腕表，77萬4000元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 02自動計時腕表160周年Montreal限量版，19萬5200元。（TAG Heuer提供）