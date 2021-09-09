印度軍方於星期四在西邊與巴基斯坦接壞的拉賈斯坦邦巴爾梅爾縣(Rajasthan’s Barmer district)舉行高速公路戰備道演習，除了有Su-30戰鬥機降落以外，還有C-130J超級大力士運輸機的起降，而且這架運輸機上還有國防部長辛格(Rajnath Singh )和交通部長加德卡里(Nitin Gadkari)，可算是級別相當高的演習，一但出差錯就是內閣人事的大地震。
印度媒體報導，這是一條新完成的高速公路，其中有一段3.5 公里長的戰備跑道，就以戰機起降的形式做為落成儀式的一部分。
據印度國防部的說法，兩位部長都登上飛機，是其中一位部長的主意，他表示此舉可以增進國民對印度公共建設與國防安全的信心。
由於此處(拉賈斯坦邦)與巴基斯坦接壤，因此戰備氣息會比印度其他地方來的明顯，該邦不少高速公路都設有戰備備，至少有12處。
消息人士表示，這些戰備道可為印度空軍在戰爭和自然災害發生時，提供物資空投地點與戰機起降的額外選擇。
據報導，印度首次戰備道演習是在 2015 年，當時一架幻象2000戰機，降落在德里附近的亞穆納高速公路(Yamuna Expressway)上；到2016年，阿格拉-勒克瑙高速公路(Agra-Lucknow Expressway )開通時，有3架幻象2000與3架Su-30完成起降，之後每年都舉行戰備道演習，今年則是第1回有大人物參與。
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