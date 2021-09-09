一年一度的台南麻豆總爺和風文化祭11日開展，台南市長黃偉哲（中）邀民眾來看精彩的日本工藝展。（劉秀芬攝）

總爺和風文化祭展出福島傳統工藝品赤牛童玩。（劉秀芬攝）

總爺和風文化祭展出福島傳統工藝品白河達摩。（劉秀芬攝）

總爺和風文化祭展出福島奧會津植物編織品。（劉秀芬攝）

總爺和風文化祭展出「隨癒．而安」展中展，記錄福島當地自震災走向復興之路的心路歷程。（劉秀芬攝）

一年一度台南市「總爺和風文化祭」系列活動將於11日起登場，今年適逢疫情及東日本震災10周年，市府與台南市台日文化友好交流基金會突破困難，與日本福島縣觀光、震災機構合作，讓民眾一睹福島傳統工藝獨到之處，更增設「隨癒．而安」展中展，記錄福島當地自震災走向復興之路的心路歷程。

台南市長黃偉哲9日到總爺藝文中心搶先一睹展覽藝品，欣賞「華之和音」日本箏與台灣二胡聯合演奏，黃偉哲也與福島喜多方拉麵神社的大碗公合照。黃偉哲說，和風文化祭已邁入第9屆，不僅促進台日文化交流，今年是311大地震10周年，此次與福島縣的藝文交流更是別具意義。

台南市文化局表示，今年的工藝品特展是與福島縣廳及福島縣白河市共同合作，展出時間至12月5日，包括日本國家級傳統工藝品－會津漆器、奧會津植物編織品、苧麻織品；以及福島縣傳統工藝品－白河達摩、赤牛童玩、不倒翁小法師、三春駒童玩、會津繪蠟燭、須賀川繪旗幟等90餘件展品。

為紀念東日本大震災10周年，今年展出更增設「隨癒．而安」展中展，包含受災狀況、災害時的溫暖故事、復興後的美麗風景、全世界給予日本的祝福以及安全防災宣導等，讓國人看到日本東北災區人民重新面對生命的勇氣與力量。

展場也布置福島城市觀光介紹區，另有「福島喜多方拉麵神社」的精神象徵－拉麵大碗提供民眾拍照打卡紀念；將照片上傳至指定位址，還可兌換贈品。

此外，9月18、19日舉行的開幕活動，規畫了和風市集、手作體驗及熱鬧表演，包括台灣甲冑武士隊、日本箏與二胡、芸逸鼓樂表演藝術、八得力樂團等，現場還會幫20多公斤重的達摩舉行點睛儀式。