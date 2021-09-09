旅美教授林環牆9日提出八大鐵證表示，2年前他的「獨立調查報告」曾稍嫌保守地得出蔡英文當年在倫敦政經學院LSE至多是「已完成論文，但未通過論文辯論口試」的博士侯選人；但現在他可以非常確定地說，蔡英文從未完成博士論文，也因此她一直提不出博士證書的原始文件。

林環牆9日以越洋視訊方式參加「蔡英文論文門最終審判」國際記者會。八大鐵證包括：1，1984年履歷表上博士論文題目竟截然不同；2，2015年補發博士證書是二度變造的贗品；3，認證博士學位的神秘甘乃迪文件是偽造文書；4，倫敦大學規定畢業前應繳交3本論文，但無一存在；5，唯獨蔡英文不在IALS法學論文的連續編號裡；6，從未有外部口試委員繳回蔡英文博士論文的紀錄；7，從未有蔡英文博士論文指導教授繳回博士論文的紀錄；8，總圖書館與IALS從未有蔡英文繳交博士論文的紀錄。

林環牆提了幾個從未披露的證據。第一，LSE號稱蔡英文口試日期是1983年10年16日，一個不可能舉行博士口試的周日；不料台灣的內政部移民署為了圓這個謊，今年8月10日又稱蔡英文是1983年10月15日星期六出境，但台北飛倫敦少則12小時，多則16小時，加上前後交通時間，根本說不通。

第二，蔡英文2019年7月10在Dcard手拿一份號稱2015年補發的博士證書，當時證書背面沒有「證書編號」；但是後來檢察官黃偉提交法院的物證裡，那份證書卻有了「證書編號」。林環牆說，這是極度惡劣的二度變造！

第三，根據網友千辛萬苦地查閱倫敦大學管理規章，博士候選人必須繳交3份博士論文給校方，但蔡英文與英國校方卻都說「論文弄丟了」。校方的3本論文，加上蔡英文自己都弄丟論文的機率有多低？林環牆說，簡直一派胡言。

第四，該校高等法律研究院IALS對於入館論文會有連續編號，但1984年沒有蔡英文，因此蔡英文也無法另造1本假論文，再塞進IALS彙總的論文連續編號中，然後號稱「有交論文，只是校方弄丟了」。

「清澈無垢的良心無所懼！（An Innocent and Clear Conscience Fears Nothing.）」林環牆結語感性表示，他希望論文門只是一場「海湧（台語：浪花）」，捲起光芒四射的巨浪，沖洗福爾摩沙一切暗黑，希望事件過後，台灣人民仍然正直勇敢，台灣仍是那個婆娑美麗島。