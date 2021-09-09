「璨樹」颱風迅速發展，8日20時已增強為強烈颱風，水利署南區水資源局表示，已要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，維持橫向聯繫管道通暢，共同為防災努力。

南水局表示，轄區曾文水庫與牡丹水庫水位均處高水位，阿公店水庫於9月10日前為空庫防淤期，各水庫將視氣象條件滾動檢討適時啟動調節性放水。

南水局也已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。此外，南水局也會充分與河川局協調做好上、下游的因應對策，滾動調整閘門操作，調蓄水庫水量，以為後續水資源調度。

針對颱風豪雨可能造成水源濁度飆高，南水局除請自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，將運用南化高屏聯通管、伏流水及抗旱2.0新鑿水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。