朴子分局警方4小時內以車追人，火速逮到這對毒鴛鴦。（呂妍庭翻攝）

今9日嘉義縣長翁章梁親至朴子分局慰問辛勞的員警，恭喜他們又打了漂亮一仗！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有毒品前科的陳姓女子昨8日到嘉義縣朴子市一家雜貨店，向80多歲老闆娘借1000元遭拒，竟強行從抽屜取走2000元，與門口接應的黃姓男友迅速逃逸，朴子分局警方4小時內以車追人，火速逮到這對毒鴛鴦，今9日嘉義縣長翁章梁親至朴子分局慰問辛勞的員警，恭喜他們又打了漂亮一仗！

朴子分局表示，陳女昨早上到雜貨店要借1000元，被拒後見老闆娘年邁，直接搶走2000元，與黃男騎機車逃逸，警方獲報組成專案小組，調閱監視器發現有多項前科的黃男、陳女毒鴛鴦涉有重嫌，先到黃男鹿草鄉住家附近擴大搜尋，在一處龍眼園查獲正在摘龍眼的黃男，隨後循線找到陳女，順利偵破這起搶案。

警方將持續擴大清查兩名嫌犯是否另涉其他刑案，全案並依搶奪罪移送嘉義地檢署偵辦。而翁章梁下午在警察局長廖訓誠陪同下也到朴子分局慰問員警，表示雖然搶案金額不多，站在警方立場，不在錢的多寡，而是不容許任何犯罪行為，因此將它視為一件大案，展現嘉義縣警方辦案決心。

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