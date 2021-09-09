大屯國際同濟會，日前捐贈20台太陽能爆閃燈給霧峰分局國光派出所，期許這批爆閃燈，能提醒用路人，有效降低交通事故發生。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

夜間視線不良，易發生車禍，在重要路口，放置道路施工警示燈，明顯車禍有趨緩趨勢，大屯國際同濟會得知警方需求，日前晚間捐出20台太陽能爆閃燈給中市警局霧峰分局國光派出所，霧峰分局副分局長林坤立到場受贈，並致贈感謝狀，期許這批爆閃燈，能提醒用路人，有效降低交通事故發生。

為有效降低交通事故發生，在易肇事路段或燈光昏暗等轉彎處設置夜間爆閃警示燈，常常能夠發揮到提醒用路人的作用，進而在行經路口時提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況，尤其以紅、藍色交叉閃爍的燈光，效果更佳，因為紅、藍交錯閃爍的燈光，遠看就像警方在執行路檢勤務，常能達到警示嚇阻的效果，有效防範夜間犯罪，警示效果十足，交通事故肇事率也降低不少。

大屯國際同濟會於是於4日晚間，在其大屯會授證25周年暨25、26屆會長交接與理、監事宣示就職慶典上，由會長王欽泉捐贈20台太陽能爆閃燈給國光派出所，由霧峰分局副分局長林坤立蒞臨到場共襄盛舉，並致贈感謝狀，盼這批警示燈能提醒民眾注意，避免發生交通事故，讓大眾平安出門快樂回家。

霧峰分局長李建興表示，感謝大屯國際同濟會熱心公益共襄盛舉做善事，為轄區易肇事路段點亮行車安全的光明燈，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。